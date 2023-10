Vitali: “Premier League? Sembrano squadre ingiocabili e invece…”

Intervistato dai microfoni di Tmw, Gianni Vitali , agente di Kumbulla , ha parlato del calcio italiano e del paragone con quello inglese: "Il campionato italiano ha avuto un livellamento verso il basso negli anni precedenti, ma è in crescita. Ci sono giocatori veramente importanti anche non nelle big, come Samardzic per esempio dell'Udinese. Ho visto Milan-Newcastle, se si parla di Premier sembrano squadre ingiocabili e invece... Sono più positivo nel giudizio della Serie A, anche se ci sono ancora un po' di pregiudizi all'estero. Sembra un campionato di secondo livello il nostro, ma sbagliano".

Infine, il noto agente ha concluso con un pensiero su Charles De Ketelaere: "Molte volte si parla di acquisti sbagliati, ma può succedere che un giocatore non renda perché soffre la pressione. La maglia del Milan è evidente che sia estremamente pesante, magari non era pronto per sobbarcarsi quelle pressioni. All'Atalanta si può esaltare, ha fatto la scelta giusta e non è scontato. Spesso si commettono degli errori nelle scelte, mentre lui insieme al suo entourage ha fatto le cose fatte bene, facendo vedere che non è privo di qualità". LEGGI ANCHE: I nuovi sorprendono ancora, che lavoro sul calciomercato estivo!