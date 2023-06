Vitali sull’addio di Maldini: “Al Milan hanno fatto una scelta particolare”

Gianni Vitali, procuratore, ha parlato degli addii anche al Milan come quello di Maldini. Ecco le sue parole

"Sono state cose un po' inaspettate. Se ce le avessero dette mesi fa, non ci avremmo creduto probabilmente. Sono stati cambiamenti importanti: parlo del nuovo tecnico del Napoli, del nuovo direttore sportivo degli azzurri, di cosa farà Giuntoli. Poi al Milan hanno fatto una scelta particolare, non giudicherò prima però. Hanno idee chiare in testa, vedremo dove li porteranno".