Vitali: “De Ketelaere non era pronto per sobbarcarsi le pressioni al Milan”

Le parole di Gianni Vitali su Charles De Ketelaere

"Molte volte si parla di acquisti sbagliati, ma può succedere che un giocatore non renda perché soffre la pressione. La maglia del Milan è evidente che sia estremamente pesante, magari non era pronto per sobbarcarsi quelle pressioni. All'Atalanta si può esaltare, ha fatto la scelta giusta e non è scontato. Spesso si commettono degli errori nelle scelte, mentre lui insieme al suo entourage ha fatto le cose fatte bene, facendo vedere che non è privo di qualità".