Verso Milan-Genoa, Begovic: “Porte chiuse? Ecco cosa dobbiamo fare”

ULTIME NEWS MILAN – Dopo l’esordio in occasione di Fiorentina-Milan, Asmir Begovic giocherà titolare contro il Genoa, a causa del mancato recupero di Gianluigi Donnarumma. Il bosniaco, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato della decisione di giocare la gara a porte chiuse. Ecco le sue dichiarazioni: “È la prima volta per me. È una situazione difficile, ma l’importante è rimanere concentrati sulla partita. È una situazione non facile per tutti i giocatori e per tutti i club”. Per vedere l’intervista integrale del bosniaco, continua a leggere >>>

