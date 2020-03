Verso Milan-Genoa, Begovic: “I fratelli Donnarumma grandi portieri, sto bene qua”

NEWS MILAN – Dopo il secondo tempo di Fiorentina-Milan, Asmir Begovic è pronto all’esordio da titolare in Milan-Genoa. Non ci sarà il tifo rossonero a supportarlo, visto che si giocherà a porte chiuse, ma il portiere non avrà problemi a trovare la concentrazione vista la sua grande esperienza. Oggi ha parlato ai microfoni di Milan TV, ecco l’intervista completa.

Sul suo ambientamento al Milan: “Molto bene, sono molto contento e felice. Le persone al club, i giocatori, la squadra mi hanno accolto molto bene e sono felice”.

Sui fratelli Donnarumma: “Gigio è un grande portiere come Antonio. È un gruppo di portieri che lavora bene tutti i giorni, dobbiamo andare avanti così”.

Sulla situazione attuale: “C’è una situazione non facile per la Lega, per i club e per i giocatori, ma per noi è importante solo il lavoro ed essere concentrati sulla partita contro il Genoa”.

Sul Genoa: “Non è una partita facile, è una grande squadra con grandi giocatori e grande disciplina. Per noi è importanti lavorare bene e avere il giusto spirito”.

Su com’è giocare a porte chiuse: “È la prima volta per me. È una situazione difficile, ma l’importante è rimanere concentrati sulla partita. È una situazione non facile per tutti i giocatori e per tutti i club”.

