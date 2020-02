Verso Inter-Milan, Skriniar: “Partita difficile, bisogna dare il massimo”

NEWS INTER – Milan Skriniar, classe 1995, difensore slovacco dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di ‘Inter TV‘ nel post-partita di Udinese-Inter della ‘Dacia Arena‘ proiettandosi già al derby, l’atteso Inter-Milan di domenica 9 febbraio, ore 20:45, a ‘San Siro‘.

“Ad Udine è stata una partita molto difficile. Questo campo è sempre molto pesante, non è mai facile – ha esordito Skriniar -. Nel primo tempo eravamo un po’ bloccati, poi nella ripresa è andato tutto meglio: abbiamo sbloccato la gara e abbiamo vinto. Nei primi 45′ abbiamo preso troppe ripartenze: sapevamo che l’Udinese avrebbe giocato così”.

“La fascia al braccio? Per me è stato un orgoglio. Ero contento, ma il modo di giocare non cambia: provo a dare il massimo per questa squadra e questi colori. Bisogna prepararsi bene adesso per il derby: ci aspetta una partita difficile, ma bisogna dare il massimo”, ha concluso Skriniar. Intanto, però, in casa Inter rischia di dare forfait uno dei protagonisti più attesi: per i dettagli, continua a leggere >>>

