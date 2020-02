Pioli: “Inter forte, ma in un derby valori e classifica non contano”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato intervistato da ‘Sky Sport‘ in occasione della premiazione della Panchina d’Oro 2018-2019. Ecco le dichiarazioni di Pioli sull’Inter di Antonio Conte in vista del derby di domenica prossima, 9 febbraio, ore 20:45 a ‘San Siro‘.

“L’Inter è una squadra solida, compatta, forte in tutti i reparti. Ha avuto difficoltà in campionato, ma la vittoria di ieri la tiene ai vertici della classifica con Juventus e Lazio. Noi dobbiamo prepararci bene, in queste partite non contano i valori dimostrati sino a questo momento o la classifica. Dobbiamo fare la nostra migliore prestazione per fare bene nel derby”. Per tutte le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

