Milan, Sabatini: “Fonseca è uno dei problemi. Ma non l’unico”

Verona-Milan 0-1 , una brutta partita per i rossoneri che dà però respiro alla classifica e a Paulo Fonseca . Il Diavolo, a pari partite giocate, si trova a meno cinque dalla Lazio quinta in classifica . Tante le reazioni nel post partita. Sandro Sabatini , giornalista, ha scritto un pezzo per Calciomercato.com. In particolare l'opinionista ha parlato delle colpo di Paulo Fonseca. Ecco il suo parere.

Milan, Sabatini: "Triangolo società-squadra-allenatore sembra sbilenco. Fonseca..."

"Fonseca salva la panchina anche all'ennesima ultima spiaggia. Il Milan segna zero per 45 minuti. Con la formazione in campo e quella degli assenti, la squadra di Fonseca poteva forse fare qualcosa di più. Ma giusto qualcosina. E nella forma, magari. Non nella sostanza. La sostanza, cioè la classifica, dice che il Milan "festeggia" il Natale con 26 punti in 16 partite. Pochi in generale. Non molti nello specifico di una rosa zoppicante e di una situazione in cui il triangolo società-squadra-allenatore sembra obiettivamente sbilenco. Con otto assenti in partenza e Leao fuori dopo mezz'ora, la sensazione particolare diventa impressione generale: Fonseca è uno dei problemi. Ma non l'unico. Anzi".