Milan, Sabatini tuona: “Fonseca da cacciare e Thiago Motta da aspettare?”

Milan, Sabatini polemico sul paragone Fonseca-Thiago Motta: poi tira in ballo Pioli

"Io non ce l’ho né con Thiago Motta né con Fonseca, però forse ce l’ho sia con uno che con l’altro, insomma li tratto allo stesso modo. Quello che non sopporto è che si legga, si dica, si ascolti, si veda che Thiago Motta sta migliorando e Fonseca no, che Thiago Motta ha la squadra con lui e Fonseca no, che Thiago Motta ha una società forte e Fonseca no. Si dice che Thiago Motta stia facendo meglio del primo anno di Allegri, ma il primo anno di Pioli com’era? Il Bologna sta facendo gli stessi punti dell’anno scorso, ma anche il Lille sta facendo come l’anno scorso".