Verona, Gaich: “Pensiamo alla prossima, dovremo dare tutto fino alla fine”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport subito dopo il pareggio contro l'Empoli, l'attaccante dell'Hellas Verona, Adolfo Gaich, ha parlato in vista dell'ultimo match di campionato contro il Milan: "Sono felice per il gol ma mi dispiace aver finito così la partita. Potevamo vincere ma tanto non sarebbe comunque finita e quindi dovremo dare tutto fino alla fine".