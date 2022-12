Vecchioni protegge San Siro: “Quasi come il Duomo, pazzesco abbatterlo”

Proprio lo stesso Vecchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Repubblica in merito allo stadio San Siro , difendendo a spada tratta la casa di Milan e Inter e paragonandola per importanza al Duomo di Milano. Di seguito le sue parole.

Le parole di Roberto Vecchioni

"È un monumento storico e culturale, non dico come il Duomo, ma siamo lì. Abbatterlo sarebbe pazzesco".