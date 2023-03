Udinese, Success: “Incredibile vincere contro il Milan”

Il Milan perde contro l'Udinese per 3-1. I rossoneri sono scesi in campo male e hanno perso meritatamente. Uno dei potagonisti della partita è stato Isaac Success, che ha messo in difficoltà la difesa rossonera con la sua corsa e il suo fiisco. L'attaccante dell'Udinese, ha parlato della vittoria bianconera contro il Milan per 3-1. Ecco le sue parole ai microfoni di Udinese TV.