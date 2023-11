Ucraina-Italia, Spalletti: “Nel calcio niente è scontato. Ora viene il bello”

"Non era facile e non è scontato niente nel calcio in generale. Abbiamo fatto una buona partita, perchè nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni. La partita poi è diventata fisica e l'Ucraina ha fatto vedere di essere attrezzata a ci ha dato filo da torcere. Non ho nessuna difficoltà perché le conosco bene queste situazioni. Sono andato dentro a salutare i miei collaboratori, il presidente e l'entourage perché eravamo tutti attaccati a questo risultato. Adesso si alza il livello e viene il bello". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda tra convocazione e glamour: ma è giusto per il ragazzo? >>>