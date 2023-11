Ucraina-Italia, Chiesa: “In tanti pensavano a un nostro fallimento”

Alla fine tanta sofferenza. "Era una partita da dentro o fuori, anche se avevamo due risultati su tre per qualificarci. Nel primo tempo potevamo passare in vantaggio, la partita sarebbe stata diversa, ma va bene così".

Cosa ha pensato quando ha difeso su un contropiede di Mudryk? "Non dovevano fare gol, eravamo messi male ed è partito bene. Lui è un velocista ma ho pensato che lo sono anche io e ho recuperato". LEGGI ANCHE : Milan, Camarda tra convocazione e glamour: ma è giusto per il ragazzo? >>>

