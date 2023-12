Turci: “Milan, calo fisiologico per Maignan. Può sbagliare anche lui…”

Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'estremo difensore rossonero Mike Maignan

Milan, Turci: "La fame di Maignan lo porta a migliorare sempre"

"Non sono del tutto obiettivo con Maignan perché ho una predilezione. È fortissimo e ha questa fame che lo porta a cercare di migliorare sempre. Se guardiamo lo stretto rendimento, va detto che ha dato il meglio nel suo primo anno e nello scorso. Sottolineiamo che in mezzo ci sono stati uno Scudetto vinto ed una semifinale di Champions, dove lui è stato determinante. Un lieve calo è fisiologico: ci ha abituati talmente bene che ora fa notizia possa sbagliare anche lui".