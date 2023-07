Tuchel gela il Milan: “Gravenberch ha un contratto con il Bayern Monaco”

Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato in entrata e in uscita dei bavaresi, soffermandosi anche su Ryan Gravenberch, accostato anche al Milan dal momento in cui vorrebbe lasciare il club tedesco. L'allenatore ex Chelsea ha gelato il Diavolo, sottolineando come il mediano classe 2002 abbia comunque un contratto che lo lega alla società teutonica. Di seguito le sue parole riportate da Fabrizio Romano sul proprio profilo 'Twitter'.