Milan, Reijnders: “Mi sono sentito il benvenuto dall’inizio. Una famiglia”

Quindi, l'ex AZ Alkmaar ha parlato di come sta inserendo nella squadra di Stefano Pioli . "All'inizio devi cercare il tuo ruolo e la tua posizione in una squadra nuova, adesso sto acquisendo fiducia perché so cosa il mister si aspetta da me. Posso essere di più me stesso".

L'olandese, classe 1998, tra i più positivi del precampionato rossonero, ha concluso poi parlando dell'importanza di giocare in un grande club come quello rossonero. "Il Milan è uno dei più grandi club al mondo, lo si percepisce direttamente. L'intensità in allenamento è alta, le partite che giochiamo sono buone e mi sono sentito il benvenuto dall'inizio. E' una bella sensazione, come essere in famiglia".