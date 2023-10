Trevisani: “Il Milan quando si alza il livello si ferma. Dipendente da Leao”

Su Leao: "Ogni tanto sbaglia, è altrettanto vero che il Milan senza Leao non partecipa alla corsa per i primi 4 posti di Champions League. Il Milan è completamente dipendente da Leao, era l’unico schema del Milan. Anche l’altra sera è lui che dà la palla a Giroud per segnare. Leao però non è un problema, è una soluzione. I rossoneri devono preoccuparsi del fatto che per esempio, analizziamo il centrocampo: il regista è Krunic, giocava all’Empoli. C’è Reijnders, per me giocatore formidabile, però sia con Inter, che con la Juve, due partite da 5. C’è Musah ottimo corridore, ma Locatelli e Rabiot per me sono migliori. Il centrocampo della Juve non è inferiore a quello del Milan. L’Inter in quel reparto è cinque categorie davanti. Il campionato è molto equilibrato, la Juve non fa le coppe e quindi per me lotterà per lo scudetto". LEGGI ANCHE: Scommesse, caso Tonali. Newcastle minaccia causa al Milan