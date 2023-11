Trevisani su Giroud: “Arbitro scadente. E’ una roba che ti fa inca**are”

Milan, Trevisani: "Uan roba che ti fa inca**are"

"Diciamo che una prestazione scadente dell’arbitro uno la tollera, però quando poi diventa pure presuntuoso è veramente fastidioso. Qui Giroud ha tutte le ragioni del mondo, anche perchè il braccio con cui gli tocca la palla è quello dal lato dell’arbitro, quindi Abisso non può, da due metri, non vederlo. Quello è fallo di mano sempre, punizione dal limite al 92′. E’ una roba che ti fa inca**are, non c’è niente da fare… ti arrabbi e dopo la reazione è spropositata. Un arbitro più in gamba tira fuori il giallo e se ne va, non sta lì a farsi prendere i vaffa per poterlo cacciare dopo. L’arbitro può non aver visto il tocco di mano, ma un dubbio fattelo venire dalla reazione di uno come Giroud, che non è un pazzo scatenato. Se lo vedi reagire così, dagli il giallo che è giusto e vattene via. Non stare lì a farti insultare madri e parenti".