Trevisani: “Milan, con i punti contro Spezia e Udinese saresti in fuga”

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo di 'Mediaset', ha parlato del momento del Milan di Stefano Pioli, primo in classifica in Serie A

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo di 'Mediaset', è intervenuto ieri sera, nel post-partita di Torino-Inter 1-1, ai microfoni di 'Pressing', trasmissione in onda su 'Italia Uno'. Trevisani, parlando della lotta per lo Scudetto in Serie A, ha anche parlato del momento del Milan di Stefano Pioli, primo in classifica, e di che stagione avrebbero potuto vivere i rossoneri senza qualche arbitraggio sfavorevole.