Trevisani: “Milan, non basta schioccare le dita. Pioli e Chukwueze…”

Sulla dirigenza: "Il Milan ha una squadra, come è stato già detto, con tantissime scommesse, con giocatori spacciati per fenomeni. Tipo Chukwueze, ripeto ancora una volta. Non sono fenomeni. Quindi, mancano i valori di quelli che sono arrivati, si sono infortunati quelli bravi che c'erano e in questo marasma la società è completamente latitante. Paolo Maldini e Ricky Massara, non si schiocca le dita e si ritrovano. La Juve dominava con Marotta, che va all'Inter e comincia a dominare l'Inter o comunque a vincere. Giuntoli va via dal Napoli insieme a Spalletti, il Napoli si sfascia, va alla Juventus e la Juventus comincia a riandare bene. Il calcio non è fatto solo dagli allenatori e dai giocatori, ma anche dalle società".