Torchia: “Quello invernale un mercato particolare, è suddiviso così…”

Intervistato a Tmw Radio, Davide Torchia ha parlato in vista della sessione invernale del calciomercato: "Gennaio, come ben sapete, è un mercato un po’ particolare. Va diviso in due prospettive ben delineate: 1 sostituire gli infortunati o allungare la rosa con un pronto subito, capendo la possibilità di spesa, 2 fare quello che si potrebbe fare a giugno. Se si ha l’accordo con tutti, un’operazione che di deve fare a giugno si può fare anche a gennaio. Bisogna anche pensare alla difficoltà di adattamento che c’è di alcuni calciatori nel nostro campionato. Bisogna sapere anche aspettare per i profili che arrivano".