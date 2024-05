Milan, senti Toni: “Zirkzee grandi potenzialità. E Thiago Motta…”

Luca Toni, ex attaccante che ha giocato anche al Bayern Monaco , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di un'altra punta che ha giocato nel club bavarese, ovvero Joshua Zirkzee . L'attaccante del Bologna è cercato sia dalla Juventus che dal Milan ( ECCO QUANTO SAPPIAMO ). Toni ha parlato di Zirkzee in bianconero , ma anche delle sue caratteristiche. Ecco un estratto delle sue parole.

Milan, Toni su Joshua Zirkzee

«Parliamo di un talento con grandi potenzialità. E poi è scuola Bayern, quindi abituato a giocare in un top club. Magari se vuole essere titolare, Zirkzee non tornerà a Monaco perché lì c'è Harry Kane… Io mi auguro resti in Italia perché spero sempre di vedere più campioni possibili in Serie A. Penso che il futuro di Thiago Motta potrebbe influenzare anche le scelte dell'attaccante del Bologna: è sempre utile e intelligente lavorare con un allenatore che ti conosce e ti valorizza».