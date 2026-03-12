Pianeta Milan
Toni: “Continueremo a far ridere se le figure politiche non si affiancano a gente come Baggio o Maldini”

Toni: 'La Serie A è in difficoltà. Serve gente come Baggio e Maldini'
Luca Toni, 48 anni, ex attaccante di Serie A, si è espresso sullo stato di salute del calcio italiano in una lunga intervista concessa a 'La Repubblica'
Il 6-1 incassato dall’Atalanta nella gara d’andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco ha, di fatto, sancito l’eliminazione dell’ultima squadra italiana rimasta in corsa in Champions League. Un epilogo amaro, ma sempre meno sorprendente: negli ultimi sei anni, infatti, per ben quattro volte nessun club di Serie A è riuscito a entrare tra le migliori otto d’Europa. Un dato che conferma una tendenza ormai difficile da ignorare e che riapre il dibattito sul reale peso del calcio italiano nel panorama mondiale.

Le parole di Toni su Maldini e Baggio

In merito a questi problemi si è espresso anche Luca Toni. L'ex bomber azzurro ha analizzato lo stato di salute del calcio italiano in una lunga intervista concessa a 'La Repubblica'. Di seguito, un estratto delle sue parole.

“La Serie A è in difficoltà e il livello sta peggiorando. Bisogna curare di più i settori giovanili, mancano gli insegnanti, molti tecnici non sono preparati. Baggio aveva fatto un programma di rilancio che non è neanche stato preso in considerazione. Le riforme le fa chi non ha mai giocato a calcio. Continueremo a far ridere se le figure politiche non si affiancano a qualcuno che conosce il pallone come Roberto o Maldini”.

