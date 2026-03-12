Toni: 'La Serie A è in difficoltà. Serve gente come Baggio e Maldini'

“La Serie A è in difficoltà e il livello sta peggiorando. Bisogna curare di più i settori giovanili, mancano gli insegnanti, molti tecnici non sono preparati. Baggio aveva fatto un programma di rilancio che non è neanche stato preso in considerazione. Le riforme le fa chi non ha mai giocato a calcio. Continueremo a far ridere se le figure politiche non si affiancano a qualcuno che conosce il pallone come Roberto o Maldini”.