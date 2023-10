Toni: “Scudetto? Inter e Milan sono più forti, ma può succedere di tutto”

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Luca Toni ha parlato di Inter e Milan in vista della lotta per lo scudetto

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Luca Toni ha parlato di Inter e Milan in vista della lotta per lo scudetto. Secondo l'ex attaccante, infatti, il gruppo di Simone Inzaghi e quello di Stefano Pioli sono i più forti della Serie A , ma il campionato è ancora lungo e potrebbe succedere ancora di tutto. Ecco le parole di Toni .

"Inter e Milan sono più forti. Ma in un campionato lungo ed equilibrato può succedere di tutto. Dipenderà anche dalla cammino in Champions League. Il campionato si deciderà come sempre a marzo, aprile. Ma la scintilla per la Juventus può essere la rabbia di stare a casa, di non giocare le coppe".