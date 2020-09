“Tonali, l’età non conta. Ricordate Pirlo e Hamsik a 16 anni?”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le dichiarazioni di Gianluca Nani, direttore sportivo italiano, su Sandro Tonali e il suo acquisto da parte del Milan. Queste le le sue parole rilasciate ai microfoni dei colleghi di ‘Radio Sportiva’.

“Tonali? Se uno è bravo non conta l’età. A Brescia Pirlo e Hamsik a 16 anni giocavano. Non so se sarà titolare ma sicuramente avrà il suo spazio, ha le qualità per emergere e far bene, ha personalità e presenza”.

Nani non ha parlato soltanto di Tonali e Milan, ma anche di Juventus e Inter: “Conte conosce Vidal. Suarez perfetto per un tridente come credo voglia fare Pirlo: sarebbero due grandi colpi per il calcio italiano che stanno tornando ai fasti di un tempo. Il campionato sta per iniziare e l’attaccante è il terminale capisco Pirlo che vuole provare e lo chiede con insistenza perché in quel ruolo non ha alternative”.

