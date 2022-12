Tomori: “Abbiamo recuperato Bennacer e Bakayoko e altri dal Mondiale”

Intervistato da Milan Tv,Fikayo Tomori ha rilasciato delle dichiarazioni sulla pausa direttamente dal ritiro di Dubai. Queste le sue parole: "Io ho fatto un po' di vacanza, un po' lavoro, un po' di relax. La stagione quando è così non possiamo fare niente però dobbiamo essere pronti per le partite l'anno prossimo. Personalmente non vedo l'ora di giocare la prima partita e ricominciare la stagione. Oggi abbiamo recuperato Bennacer e Bakayoko e altri giocatori dal Mondiale. Siamo pronti ed eccitati". Ziyech, il grande Mondiale lo allontana dai rossoneri