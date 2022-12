Tomori: “Arsenal e Liverpool partite per capire dove possiamo migliorare”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero: ecco cosa ha detto da Dubai

Intervistato da Milan Tv, Fikayo Tomori ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro a Dubai.

Sull'arrivo a Dubai: "Si ovviamente per noi è bene ricominciare, dopo un piccolo break. Siamo felici e pronti per allenarci oggi pomeriggio. Si, ovviamente il tempo qua è diverso da Milano. Siamo felici di essere qui, siamo un po' stanchi però siamo felici".

Sulla pausa: "Io ho fatto un po' di vacanza, un po' lavoro, un po' di relax. La stagione quando è così non possiamo fare niente però dobbiamo essere pronti per le partite l'anno prossimo. Personalmente non vedo l'ora di giocare la prima partita e ricominciare la stagione. Oggi abbiamo recuperato Bennacer e Bakayoko e altri giocatori dal Mondiale. Siamo pronti ed eccitati".

Tomori sul fatto di sembrare un raduno estivo: "Non so quanto tempo è passato però ovviamente abbiamo un po' di tempo per recuperare. Adesso dobbiamo lavorare per essere pronti per la prima partita. Come dicevo, siamo un po' stanchi dopo il volo però quando ci alleniamo più tardi sono sicuro che ognuno sarà eccitato".

Su Arsenal e Liverpool: "Sappiamo che Arsenal sta facendo un buonissimo campionato in Inghilterra e conosco un po' di giocatori, anche del Liverpool. Giocare contro due squadre così è il modo migliore per noi. Loro sono forti così possiamo riprendere il ritmo, la mentalità di vincere, cercare dove possiamo migliorare per la prima partita dopo la sosta. Non vedo l'ora di giocare anche con questo caldo".