Calciomercato Milan – Ziyech, il grande Mondiale lo allontana dai rossoneri

Hakim Ziyech e l'intero Marocco continuano a sognare. La nazionale allenata da Regragui ieri ha eliminato il Portogallo ai quarti di finale, ottenendo dunque una storica qualificazione in semifinale. Lì i marocchini se la vedranno con la Francia per quella che si prospetta una partita intensissima. Il grande percorso del Marocco ha messo in risalto molti calciatori, proprio come Ziyech che negli ultimi mesi ha vissuto nell'ombra del Chelsea. Quella che poteva sembrare una situazione favorevole per un trasferimento al Milan prima dell'inizio del Mondiale, oggi si è trasformata in una situazione che non vede più il club rossonero in un punto di vantaggio per l'acquisto del calciatore.