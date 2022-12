Milan, sorridi: ecco perché ritroverai Leao ancora più forte di prima | News

Nonostante i pochi minuti giocati e l'uscita prematura del suo Portogallo, Rafael Leao tornerà al Milan più forte di prima. Ecco il motivo

Fabio Barera

Nella giornata di sabato 10 dicembre è andato in scena uno dei quarti di finale più belli delle ultime edizioni dei Mondiali, che ha riservato grandi sorprese. Il Portogallo, infatti, una delle selezioni che potevano ambire al successo, si è dovuto inchinare clamorosamente al Marocco.

I Leoni dell'Atlante guidati da Ziyech e Hakimi hanno firmato un'impresa senza precedenti, portando per la prima volta l'Africa nelle semifinali dei Mondiali. Tante colpe vanno però attribuite al Portogallo, ma soprattutto al suo allenatore, Fernando Santos.

Al di là dell'esclusione di Cristiano Ronaldo, che comunque è difficile da comprendere, a stupire è stato il fatto di aver relegato in panchina Rafael Leao. L'esterno del Milan si aspettava di trovare un minimo di spazio in più dopo la crescita in rossonero che lo ha portato a vincere uno scudetto da protagonista.

Rafael Leao riabbraccia il Milan con più certezze — E invece, no. Fernando Santos non lo ha impiegato mai da titolare, regalandogli solo alcuni spezzoni. Eppure Leao può uscirne bene da questa situazione e il motivo è presto detto. In primo luogo nei pochi minuti che ha disputato con la casacca del Portogallo ai Mondiali, è comunque riuscito a siglare due reti, contro Ghana e Svizzera.

Questo significa che Rafael Leao riabbraccia il Milan sicuramente riposato, nonostante comunque il Portogallo sia giunto sino ai quarti di finale. Il fatto di non essere sceso in campo ha permesso all'esterno di rifiatare dopo una stagione di corsa. Anche perché il suo gioco prevede sgasate in cui la velocità è di fondamentale importanza.

D'altro canto, il fatto di avere un'ottimo rapporto nel confronto tra numero di gol e numero di minuti giocati consegna a Leao la certezza di essere un giocatore decisivo. E il Milan godrà assolutamente di questo aspetto, perché sa di poter contare su un esterno che incide nei momenti importanti.