Theo Hernandez: “Il gol all’Atalanta? Ero morto ma è stato un bella rete”

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Theo Hernandez ha parlato del gol segnato contro l'Atalanta. Un coast to coast che è rimasto nella mente di tutti i tifosi rossoneri e non, concluso con un super gol ad incrociare. Ecco cosa ha detto il terzino del Milan: "Il gol che ho fatto contro l'Atalanta l'anno scorso è un bel gol. E una bella corsa. Ho fatto una corsa che ero morto, non ne potevo più. Ma ero felice di vedere i nostri tifosi come hanno celebrato. È stato un bel gol".