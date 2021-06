Terim: “Calhanoglu, un 10 da Milan. Felice per il ritorno in Champions”

Fatih Terim, ex allenatore del Milan nel 2000, ha parlato di Hakan Calhanoglu, della Turchia in vista degli Europei e non soltanto

Fatih Terim, ex allenatore del Milan per pochi mesi nel 2000, ha parlato, questa mattina, ai microfoni del 'Corriere della Sera' e de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola.

In particolare, sul suo pupillo Hakan Calhanoglu, fantasista del Diavolo, Terim ha risposto così alla domanda del quotidiano generalista: "Credo molto in lui, l'ho fatto debuttare in Nazionale a 19 anni. Indossa il numero 10 del Milan, che è stato di Gianni Rivera, Ruud Gullit, Clarence Seedorf e Manuel Rui Costa. Solo certi giocatori possono permetterselo". Ha allargato il repertorio, è più partecipe e sarà un uomo chiave per la Turchia. Essere tifoso del Galatasaray è un plus (ride, n.d.r.)".

Quindi, proseguendo il discorso alla 'rosea', su Calhanoglu e, più in generale, sulle prospettive della Turchia di Senol Gunes agli imminenti Campionati Europei, Terim ha detto: "Hakan è di certo molto importante, ma non è l'unica 'stella più grande in Turchia'. Ho lavorato con la maggior parte di questo gruppo, sono giocatori di altissima qualità ed esperti anche se sono giovani. Il successo della squadra è il collettivo, non solo una stella. L'Italia dovrà stare attenta a Hakan ed a tanto altro".

Infine, la conclusione sul club rossonero, dal quale fu esonerato per fare spazio al ritorno di Carlo Ancelotti: "Sono felice che il Milan sia tornato in Champions League. Oltre a Calhanoglu ci sono tanti giocatori che amo e che seguo con interesse. Se tralasciamo la performance eccezionale dell'Inter, i rossoneri sono stati il miglior team della stagione in Serie A".