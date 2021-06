Calciomercato Milan – Calhanoglu: “Galatasaray? Sono aperto a tutto”

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con i rossoneri, apre ad un futuro in patria

Hakan Calhanoglu, classe 1994, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno. Al momento, non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta di rinnovo del club di Via Aldo Rossi. Un'offerta, lo ricordiamo, per un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro netti a stagione, a fronte dei 2,5 attualmente percepiti.