Teotino: “Il Milan cerca un attaccante? Io darei fiducia a Colombo”

Le parole di Gianfranco Teotino su Lorenzo Colombo

"Se il Milan ha bisogno di un attaccante perché non dare fiducia a Colombo? Ha fatto un anno in B, uno in A, credo abbia le giuste credenziali per giocarsi le sue carte. Ha caratteristiche diverse da Giroud, ma non lo vedo come un problema".