Teixeira: “Leao è un top player. Se dovesse rinnovare con il Milan…”

Teixeira: "Leao può diventare un simbolo del Milan"

Le italiane quest'anno possono sperare di arrivare ancora in fondo, come l'anno scorso, in Europa? "Il calcio italiano è sempre fra i migliori al mondo. Quando stavo crescendo io, squadre come Juve, Inter e Milan erano le migliori al mondo, comandavano loro. Ricordo perfettamente la finale di Manchester nel 2003. Ha avuto dei problemi negli anni successivi, ma così come ne hanno avuti in tutto il mondo. Penso che i vostri club stiano tornando al loro livello, come visto lo scorso anno. È difficile competere con le squadre inglesi oggi e con gli altri top club, ma stanno tornando".