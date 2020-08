Tassotti: “Pirlo? Fare l’allenatore è un altro mestiere: ce l’ha nel sangue?”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mauro Tassotti, ex calciatore ed ex vice allenatore del Milan, oggi secondo di Andriy Shevchenko sulla panchina della Nazionale Ucraina, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Queste le dichiarazioni di Tassotti su Andrea Pirlo, al Milan per dieci stagioni, da poco nominato allenatore della Prima Squadra della Juventus: “Andrea è stato un giocatore magnifico. Fare l’allenatore è un altro mestiere e bisognerà vedere se ce l’ha nel sangue. Ma se la Juventus l’ha scelto, avrà avuto i suoi indizi”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI TASSOTTI >>>