Tassotti: “Bella esperienza al Genoa con Shevchenko, mi dispiace per lui”

Sul futuro: "Ho sciolto il contratto col Genoa. È stata un'utile esperienza, grande città, buon ambiente. Sono salito in corsa con Sheva. Non è stato facile, mi dispiace per lui, alla sua prima esperienza da allenatore in Italia… I cinque anni in Ucraina? Bellissimi, con molte soddisfazioni. Siamo arrivati ai quarti nell'Europeo. Era tutto bello, dalla città alla gente. Adesso invece è terribile, è una follia, una guerra spaventosa. Sono triste, perché là ho lasciato amici e persone perbene. Negli anni Duemila non possono succedere queste cose. Mettermi in proprio? Ma no. È andata così, è stata una conseguenza del mio lavoro. Ero nella Primavera, mi ha chiamato Carlo per sostituire Ciaschini. Sono entrato e non sono più uscito. E devo dire che mi sono trovato bene con tutti.