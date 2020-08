Tassotti: “Milan, riparti dalla conferma dei giocatori fondamentali”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mauro Tassotti, ex calciatore ed ex vice allenatore del Milan, oggi secondo di Andriy Shevchenko sulla panchina della Nazionale Ucraina, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Tassotti sui calciatori da cui devono ripartire i rossoneri di Stefano Pioli in vista della stagione 2020-2021.

“Il Milan deve ripartire dalla conferma dei giocatori fondamentali. Non soltanto Zlatan Ibrahimović, ma Theo Hernández, Ismaël Bennacer, Ante Rebić, ovviamente Gigio Donnarumma ed Alessio Romagnoli. Il Milan ha una base. Se riesce a conservarla, non ci sarà bisogno di molto altro. Servirà un po’ di tempo, ma i tifosi hanno già dimostrato di avere pazienza. Se si percepisce la volontà di tornare a certi livelli, si può sopportare l’attesa”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI TASSOTTI >>>