Tassotti: “Milan? La difficoltà sarà nell’inserire tutti i nuovi acquisti”

Intervistato dai microfoni di Notizie.com, Mauro Tassotti ha parlato del Milan e della campagna acquisti dei rossoneri: "Sono stati presi tanti giocatori, alcuni rappresentano delle scommesse, altri meno, vedremo quali di questi saranno in grado di inserirsi subito negli schemi di Stefano Pioli. Difficile dire se si tratta di giocatori pronti per il campionato italiano. Ammetto di non conoscerli tutti benissimo e non mi va di dare giudizi affrettati".

Infine, l'ex difensore rossonero ha concluso: "Voglio vederli bene sul campo per poterli giudicare. La difficoltà sarà quella di farli inserire tutti, in un campionato difficile e tra mille impegni, con un calendario che certamente non aiuterà il tecnico. Non so se tutti saranno immediatamente in grado di diventare dei titolari. Certamente faranno parte della rosa del Milan, ma sono curioso di vedere come si ambienteranno e che tipo di mano potranno dare alla squadra".