Tassotti: “Maldini è il Milan: bisogna anche dargli il tempo di sbagliare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mauro Tassotti, ex calciatore ed ex vice allenatore del Milan, oggi secondo di Andriy Shevchenko sulla panchina della Nazionale Ucraina, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Tassotti: sull’opportunità che Paolo Maldini resti in rossonero per proseguire il suo lavoro da direttore tecnico.

“Maldini fa bene a restare a prescindere. Per le competenze, per quello che fa, per la sua storia e il valore che il suo nome ha nel mondo. Paolo è il Milan – ha affermato, sicuro, Tassotti – . Dicono che abbia sbagliato qualche scelta: non si mette in croce un dirigente per questo. Bisogna anche dare il tempo di sbagliare”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI TASSOTTI >>>