Milan, Tassotti: “Adli? Non è facile parlare così quando non giochi”

Mauro Tassotti , doppio ex di Milan e Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in vista del match che si terrà a San Siro alle ore 18:00. Ecco, dunque, le sue parole.

Su Adli: "Adli una sorpresa? No. Ho letto le sue dichiarazioni d'amore. Deve essere molto milanista. Queste cose piacciono a tutti, alla società, ai compagni, alla gente. Eh, non è facile parlare così quando non giochi. Ha personalità, è un bravo ragazzo. Tutti insieme aumenteranno anche il loro profilo internazionale".