Milan-Lazio, le probabili formazioni: torna il tridente titolare

Alle ore 18:00 di oggi, sabato 30 settembre, il Milan sfiderà la Lazio nel big match valido per la 7^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, Stefano Pioli dovrebbe recuperare Mike Maignan, pronto a giocare titolare, mentre in difesa ci saranno Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In cabina di regia ancora Yacine Adli, supportato da Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. In attacco torna il tridente titolare con Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.