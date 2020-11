Tardelli: “Milan in vetta alla fine? Non mi sorprenderei” | Serie A News

Tardelli, parole al miele per il Milan e per Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Tardelli, ex allenatore dell’Inter ed ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 21, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni integrali di Tardelli alla ‘rosea‘.

Chi vincerà lo Scudetto? “Faccio fatica a rispondere a questa domanda: è un campionato falsato. Potrei dire che le favorite sono le solite, ma le condizioni ambientali e la pandemia che sta colpendo il mondo impediscono di avere un campionato regolare. Può vincere chiunque, anche se la Juventus, con le milanesi subito dietro, ha qualcosa in più”.

Il Milan terrà fino alla fine? “Anche per ciò che ho appena detto, non mi sorprenderei di vederlo lassù anche alla fine della stagione. L’allenatore sta svolgendo un grande lavoro, i calciatori credono in lui e nella forza di tutto il gruppo. E non dimentico il gioco, che è sicuramente di ottimo livello”.

Antonio Conte ed Andrea Pirlo riusciranno a risalire? “Le valutazioni non possono essere uguali. Per Conte è la seconda stagione all’Inter, è ripartito da una base solida, mentre per Andrea è tutto, o quasi, nuovo: detto ciò, finora mi ha soddisfatto il lavoro di entrambi”.

Chi sarà l’outsider? “L’Atalanta non è più una squadra provinciale, mentre il Sassuolo sta intraprendendo lo stesso percorso: parlare di outsider, quindi, credo sia sbagliato. In ogni, tra queste, sicuramente il Napoli è la più forte”.

Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Romelu Lukaku: chi è il più decisivo? "Ibrahimovic mi ha stupito. Senza nulla togliere a Ronaldo e Lukaku, che saranno anche loro determinanti".