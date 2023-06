Tardelli: “Ibrahimovic al Monza? Palladino non ha bisogno di un appoggio”

Intervistato dai microfoni della Rai, Marco Tardelli ha parlato delle voci di mercato che vedrebbero Zlatan Ibrahimovic vicino ad un trasferimento al Monza . Lo svedese, che ha annunciato il suo addio al Milan prima del match, valevole per l'ultima giornata di Serie A , tra i rossoneri e l' Hellas Verona , potrebbe dunque tornare a giocare per Adriano Galliani e Silvio Berlusconi . Tuttavia, Tardelli non sembra molto convinto di questo scenario. Ecco le sue parole.

"Palladino sta facendo molto bene e non ha bisogno di un appoggio come lo svedese. Ibrahimovic è ingombrante, dipende cosa gli fanno fare".