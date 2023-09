Taibi: “Pioli non ha sbagliato nulla nel match contro il Newcastle”

Intervistato dai microfoni di SportItalia, Massimo Taibi ha parlato del Milan e del match di Champions League contro il Newcastle . L'ex portiere ha spiegato che ci si aspettava una reazione dai rossoneri dopo la sconfitta nel derby e nella sfida europea di ieri Stefano Pioli non ha sbagliato nulla. Tuttavia, a mancare è stato il risultato, con il Milan che non è riuscito a vincere. Ecco le parole di Taibi .

"Tutti volevano vedere la reazione del Milan dopo il derby perso. Contro il Newcastle in Champions devi fare gol. Oggi Pioli non ha sbagliato nulla, è stato veramente molto bravo. Ma non si può buttare via una partita del genere in questo modo, perchè i rossoneri avevano tutto per vincerla". LEGGI ANCHE: Sabatini: "Quello di Leao un atto di vanità calcistica" >>>