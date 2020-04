Taglio stipendi, Zaccardo: “Giusto che ognuno ci rimetta in parti uguali”

NEWS MILAN – Cristian Zaccardo, classe 1981, ex difensore del Milan e Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale Italiana, ha parlato del taglio stipendi ai calciatori di Serie A visto lo stop al calcio giocato per il coronavirus. Queste le parole di Zaccardo: “Nelle emergenze purtroppo ci rimettiamo tutti, calciatori, società, imprenditori, artigiani e lavoratori. Siamo tutti nella stessa situazione e tutti chiamati a fare un sacrificio economico. E’ il momento che lo richiede. Credo sia giusto che ognuno ci rimetta in parti uguali, senza che nessuno sia più furbo degli altri”. ECCO QUANTO RISPARMIEREBBE IL MILAN CON IL TAGLIO STIPENDI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓