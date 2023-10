Tacchinardi: “Il Milan è un’ottima squadra, ma non superiore alla Juve”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi ha parlato del Milan e della lotta per lo scudetto con Inter, Napoli e Juventus: "Pioli mi è sembrato sincero, io la penso come lui. Senza Coppe, soprattutto se le italiane dovessero superare i gironi, la Juventus in primavera potrebbe avere vantaggi per lo sprint finale. L’Inter è forte in difesa e a centrocampo, ma in attacco si è indebolita rispetto allo scorso anno: è Lautaro-dipendente".