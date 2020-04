Suso: “Sempre riconoscente al Milan. Vi svelo il mio momento più bello”

NEWS MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito il suo addio alla maglia rossonera, ha detto: “Se mi manca Milano? Sì, ho sempre detto che è la città in cui sono cresciuto e in cui sono diventato giocatore grazie al Milan. Sarò riconoscente sempre al Milan, ma in Spagna sono più vicino alla famiglia e questa sensazione non la provavo da tempo”.

Parlando, invece, del suo ricordo più bello maturato nell’esperienza rossonera durata dal gennaio 2015 al gennaio 2020, Suso ha ricordato la serata del 19 novembre 2016, quando, a ‘San Siro‘, si disputò Milan-Inter. Una sfida terminata 2-2. “Il derby in cui ho fatto una doppietta. Era la mia prima stracittadina e in più c’era tutta la mia famiglia. Una delle partite più belle della mia carriera”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SUSO >>>