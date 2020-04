Suso: “Rapporto bello con Higuaín: al Milan soffriva perché sensibile”

NEWS MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito il rapporto che aveva in rossonero con Gonzalo Higuaín, Suso ha rivelato: “Avevamo un rapporto molto bello. Dopo Gerard Deulofeu era il più simpatico, ma allo stesso tempo era molto sensibile. Quando ha iniziato ad avere critiche durante la stagione ha subito la cosa. Ci sentiamo ancora adesso su whatsapp”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SUSO >>>

