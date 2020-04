Suso: “Milan, tifosi fenomenali. Anche se si dimentica in fretta quanto fatto”

NEWS MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito il suo rapporto con i tifosi del Milan, Suso ha dichiarato: “I tifosi con me sono stati fenomenali. Negli ultimi sei mesi le cose non sono andate bene: mi dispiace che la gente si dimentichi tutto quello che è stato fatto, sottolineando solo gli ultimi mesi difficili. In questo periodo non è andata bene per nessuno”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SUSO >>>

